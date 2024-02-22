Составлен портрет среднестатистического мужчины из Иркутской области

На начало 2023 года в Иркутской области проживало 1,076 млн мужчин, большая часть из них (76%) – горожане, 24% – сельские жители. Данные приводит Росстат.

В трудоспособном возрасте 61,8% мужского населения, моложе и старше трудоспособного возраста – 24,5% и 13,7%. А в среднем мужчинам Приангарья по 36 лет. Есть в Иркутской области и мужчины-долгожители – 273 человека в возрасте 95 лет и старше, из них перешагнувших вековой рубеж – 39 человек.

В Иркутской области, как и в целом по стране, наблюдается превышение женского населения над мужским.

На каждую 1000 представителей сильного пола приходится 1179 дам. Доля мужчин в регионе составляет 45,9%. Однако, соотношение полов зависит от возраста: изначально мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в возрасте до 9 лет доля мальчиков составляет 51,5%, в 10-19 лет – 51,2%, в 20-29 лет – 51%. А затем соотношение полов меняется в обратную сторону. В возрастной группе 80 и старше доля мужчин составляет лишь 20,7%, поскольку в среднем женщины живут дольше на 12 лет.

Тем не менее видны позитивные изменения. В 2022 году средняя продолжительность жизни мужчины – 63 года. Еще 10 лет назад, в 2012 году, она составляла 60 лет, а в 2002-м – 54 года. Продолжительность жизни женщин за последние 20 лет выросла с 69 до 75 лет. Разрыв между мужским и женским показателем за 20 лет уменьшился на 3 года.

Мужчины связывают себя семейными узами, будучи не столь молодыми, как женщины.

Значительная часть представителей сильного пола (23%) вступают в брак в возрасте 25-29 лет, а из прекрасной половины человечества – в 20-24 года (24%). Наблюдается тенденция заключения брачных союзов в более зрелом возрасте. В 2022 году зарегистрировали супружеские отношения 469 мужчин в возрасте 60 лет и старше, из них 50 человек ранее никогда не состояли в браке.

По данным выборочных обследований рабочей силы, уровень безработицы среди мужчин – 3,3% (данные за 3 квартал 2023г.). Мужчины преобладает в таких сферах деятельности, как строительство (86% общего числа работников), добыча полезных ископаемых (81%), транспортировка и хранение (77%), энергетика (73%). Заметно меньше мужчин среди преподавателей – 14%, медиков и социальных работников – 18%.