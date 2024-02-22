Росавиация планирует запустить прямые рейсы в пять стран

Это Индонезия, Филиппины, Саудовская Аравия, Бахрейн и Кувейт. Об этом пишут «Известия».

«У нас планируется в 2024 году возобновление полетов в Манилу. Также планируется крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию. Активно ведем работу по открытию и возобновлению прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, Индонезией. Также у российских авиакомпаний есть заинтересованность в выполнении полетов в Бахрейн и Кувейт», – сказал начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов.

Кроме того, чиновник напомнил, что в аэропортах Владивостока, Санкт-Петербурга, Калининграда и Улан-Удэ установлен режим открытого неба, однако не все имеющиеся коммерческие права используются иностранными компаниями в полной мере.

Ранее стало известно, что среди популярных зимой туристических направлений у иркутян больше всего выросло количество поездок в страны Азии. В 10 раз увеличилось число посетивших Китай и в особенности его выделенные островные территории – Гонконг (в 22 раза) и Макао (в 35 раз).

Резкий рост обусловлен тем, что в прошлом году Поднебесная открыла границы для туристов после трех лет строгих ограничений, введённых на волне пандемии коронавируса. Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали Вьетнам (148%), Сингапур (130%), Япония (94%) и Шри-Ланка (62%).