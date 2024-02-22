Первый фестиваль зимнего фридайвинга «Под лёд Байкала» пройдет на Малом море

С 28 февраля по 4 марта на самом глубоком озере планеты пройдет первый подлёдный фестиваль по фридайвингу – «Под лёд Байкала».

Он объединит профессионалов и любителей. В программе – не только соревнования сильнейших спортсменов России и мира, но также целая серия активностей для гостей. Среди них – мастер-классы от мировых звезд фридайвинга, рекордсменов Гиннесса и многократных призёров чемпионатов: Алексея Молчанова, Марианны Гиллеспи, Ольги Маркиной, Марии Ольшевской. В соревнованиях примут участие также иркутские фридайверы.

Соревнования пройдут на западном берегу озера Байкал – на Малом море, в 5 километрах от пролива Ольхонские ворота. Гости будут проживать на базе «Мир Байкала».

Откроет фестиваль попытка установления рекорда России по нырянию в глубину под лёд без гидрокостюма среди женщин. 29 февраля Мария Ольшевская погрузится на глубину более 25 метров в одном купальнике. Заявленная глубина позволит Марии зафиксировать своё достижение в Книге рекордов России.

Сами соревнования пройдут в двух ключевых дисциплинах фридайвинга: FIM (по тросу на руках) и CWT (ныряние в глубину в ластах или моноласте).