Более двух тысяч «серых» майнеров выявили энергетики в 2023 году

«Иркутскэнергосбыт» подвел итоги по выявлению криптобизнесменов, которые занимаются предпринимательской деятельностью вне специализированных площадок. Чаще всего для получения сверхприбыли люди размещают оборудование в бытовом секторе: в домах или квартирах, где живут сами.

По данным энергетиков больше всего таких проблемных мест выявлено в Иркутске, Ангарске, Шелеховском районе и в районе населенного пункта Хомутово. Для внутреннего пользования создана так называемая карта «серого» майнинга. Все места, которые обнаруживают специалисты во время проверок и рейдов, обозначают красной точкой. За пять лет работы нанесено уже более 6,5 тысяч меток.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта»:

– Как правило, для своего бизнеса «серые» майнеры используют неприспособленные помещения. Это гаражи, подвалы, дачные домики, балконы или чердаки в многоквартирных домах. Во всех этих помещениях бытовые электрические сети не предназначены для регулярной высокой нагрузки, поэтому возникают скачки напряжения и аварийные отключения. В некоторых случаях негативными последствиями могут быть короткие замыкания и пожары.

При подозрении на майнинговую деятельность, инспекторы «Иркутскэнергосбыта» проводят всестороннюю проверку, в том числе анализируют энергопотребление опрашивают соседей, привлекают работников коммунальных и иных организаций, и многое другое. Во многих случаях это становится основанием для подачи иска в суд. За все время работы направлено 1909 пакетов документов в отношении недобросовестных криптопредпринимателей. По ним есть 1169 решений в пользу энергетиков. Остальные дела еще на рассмотрении.