Доллар cнова 100

Валютная пара USD/RUB с расчетами сегодня достигла 100 руб. В той же паре с расчетами завтра USD/RUB TOM таких сильных движений не замечено и доллар торгуется на уровне 92,95 руб., отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

– Вероятно, расхождение связано со снижением ликвидности в USD/RUB TOD. Возможно также, что участники торгов, опасаясь санкций против НКЦ, приобретают доллар с расчетами на сегодня, – отмечают аналитики.

Ранее эксперт БКС Максим Шеин прогнозировал выход доллара на среднегодовой уровень выше 100 руб. во втором квартале 2024 года.