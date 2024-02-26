Второе открытие фестиваля «Живи на Байкале» пройдет 2 марта

Повторный старт мероприятия решили провести из-за сложных погодных условий. Об этом рассказали организаторы.

«В связи со сложными погодными условиями и не оступающими холодами в Листвянке, организаторы приняли решение сделать второе праздничное открытие с яркой программой – 2 марта. Музыка, танцы, выступления фигуристов, вокальных ансамблей и лазерное шоу», – говорится в сообщении.

Официальное открытие фестиваля состоялось 23 февраля. Посмотреть на шедевры ледового искусства можно в любой день до 8 марта, столько будет идти юбилейный фестиваль «Живи на Байкале» в поселке Листвянка.