ВТБ с апреля начнет переводить клиентов «Открытия»

Во второй половине апреля ВТБ начнет активный перевод клиентов «Открытия» на свое обслуживание. Всем владельцам дебетовых карт, вкладчикам, ипотечным заемщикам и клиентам с автокредитами будут предложены услуги банка. Новые вклады или накопительные счёта можно будет открыть уже в ВТБ. Действующие кредитные договора, включая процентные ставки, останутся без изменений. Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Мы серьезно подготовились к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы для всех клиентов она прошла максимально незаметно и легко. Часть клиентов «Открытия» уже перешли на обслуживание в ВТБ, для всех клиентов мы гармонизировали продуктовую линейку. В ходе интеграции клиенты смогут воспользоваться дополнительными предложениями. Это позволит сделать перевод на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов «Открытия» максимально комфортным», – отметил Георгий Горшков.

В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в 2024 году в ходе интеграции объединятся с ВТБ более 250 офисов «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.