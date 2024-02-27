Центробанк может увеличить страховку по длинным вкладам до 2,8 млн рублей

Цель – повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики, рассказала в интервью агентству «Интерфакс» зампред ЦБ Ольга Полякова.

Сегодня лимит страхования – 1,4 млн рублей.

«Мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам. Сейчас обсуждается вопрос, что страховка по ним может составить до 2,8 млн рублей», – заявила она.

Ранее стало известно, что 71% россиян, которые откладывают деньги, хранят их на банковском вкладе, 21% – «под подушкой», 4% инвестируют, 2% переводят средства для хранения на чужой счет, а 1% используют НСЖ (накопительное страхование жизни).

37% откладывает от 1000 до 5000 рублей в месяц, 28% от 5000 до 10 000 рублей, 15% – от 10 000 до 30 000 рублей, 4% – от 30 000 рублей. У 16% получается откладывать только до 1000 рублей. 16% россиян вообще не откладывают деньги. Основные причины этого – недостаточный уровень дохода (63%), постоянно повышающиеся траты (20%) и неумение копить (10%).