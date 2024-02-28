Порог беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа могут отменить

Сегодня он составляет 1 тыс. евро и 31 кг. Об этом пишут «Известия».

В конце 2023 года главы государств – участников ЕАЭС одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс, которые касаются трансграничной торговли. Например, в союзе появился новый термин – «товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами». Эти изменения предоставили Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) право вообще отказаться от установления нормы беспошлинного ввоза таких товаров. Об этом сказано в письме Ozon в адрес помощника президента РФ Максима Орешкина.

Сейчас люди могут заказать в сети и получить из-за границы товары стоимостью до 1 тыс. евро и весом до 31 кг, выше этого лимита придется доплатить 15% от стоимости продукции.

С учетом нововведений на площадке уже начали обсуждать отказ от порога беспошлинного ввоза, сказано в письме маркетплейса. Готов и направлен в страны соответствующий проект решения Совета ЕЭК: власти не только обнуляют нормы бесплатного ввоза, но и устанавливают единую ставку пошлины на уровне 5%, подчеркивает Ozon.

Ранее стало известно, что средний чек в интернет-магазинах в 2023 году оказался выше, чем в рознице. Оборот электронной коммерции в России растет быстрее розничного товарооборота, а средний чек россиян за покупки в интернете почти вдвое выше, чем в магазинах.

Оборот онлайн-покупок вырос на 19% и достиг 12% от общего объема товарооборота в России. При этом офлайн-торговля за прошлый год выросла на 13%. Средний чек в электронной коммерции почти вдвое превысил средний чек в традиционной рознице: 1184 рубля против 628 рублей.

«В 2023 году средний чек в онлайн-торговле оказался выше, чем в офлайн-магазинах во всех индустриях. Наиболее высока эта разница в таких отраслях, как товары для дома, одежда и обувь, косметика. Например, в онлайн-торговле средний чек на товары для дома составил 4934 рубля, а офлайн – лишь 1015 рублей. Для одежды и обуви – 5731 рубль против 2593 рублей в пользу онлайн-магазинов, в косметике – 3695 рублей против 1086 рублей», – Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.