За год фермеры Иркутской области получили от Россельхозбанка 968 млн рублей

В Москве состоялся юбилейный – 35-й – съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). Фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, в том числе и нашего региона. Мероприятие помогло обсудить важнейшие аспекты деятельности фермеров, среди которых и потребности в поддержке.

«С Россельхозбанком мы работаем давно, и уже совместно реализовали несколько проектов. Наше взаимодействие показывает эффективные результаты, и мы продолжаем наше сотрудничество, направленное на поддержку сельхозтоваропроизводителей Иркутской области. Уверен, что наше дальнейшее партнерство, в том числе и в рамках действующего Соглашения с банком, обеспечит рост и развитие фермерского движения на территории Приангарья», – рассказал председатель региональной АККОР Вячеслав Лизин.

Директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что фермеры – это важная созидательная сила сельского хозяйства, РСХБ понимает эту роль и будет развивать финансовые и нефинансовые методы поддержки.

«Мы видим, что вклад фермерских хозяйств в общий объем производства сельхозпродукции растет каждый год, а малый бизнес на селе является примером эффективной и экономически выгодной организации труда. С АККОР у нас единая цель – развитие агропромышленного комплекса на территории региона, поэтому банк всегда готов стать, как финансовым подспорьем, так и источником полезной информации. Аграрии уже оценили нашу цифровую экосистему «Свое», которая помогает аграриям в повышении эффективности бизнеса. На платформах экосистемы представлены практически все услуги: например, фермеры могут получить консультацию по ветеринарии, по подбору персонала, приобрести технику, семена, а на специализированном маркетплейсе реализовать свою продукцию», – рассказала Наталья Баркова.

За 2023 год Россельхозбанк предоставил фермерам Иркутской области 970 млн рублей, в том числе 417 млн рублей – по льготной ставке. Из совокупного объёма выдач 872 млн рублей рублей пошли проведение сезонных работ.

В дополнение к финансовой поддержке РСХБ помогает фермерам в продвижении их продукции через интернет с помощью маркетплейса Своё Родное и на мини-ярмарках «Вкусная пятница». В нашем регионе Своим Родным пользуются уже 183 фермера, состоялось 84 «Вкусные пятницы».