Иркутский производитель компьютерной техники ускорил выпуск продукции вполовину благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Еще одно предприятие Иркутской области завершило активную фазу участия в национальном проекте «Производительность труда», инициированном Президентом РФ. По итогам полугодовой работы команды ООО «Зеон» и экспертов Регионального центра компетенций на 55 % уменьшилось время сборки персональных компьютеров, на четверть снизился объем запасов незавершённого производства и на 12 % выросла выработка.

«Локализация производства компьютерной техники — принципиально важный шаг на пути к импортозамещению в этой сфере. Повышение эффективности работы наших производителей — стратегическая задача, и сегодня мы увидели, что они с ней успешно справляются. В рамках реализации мероприятий нацпроекта команда добилась главного результата — понимания, что улучшать производительность труда можно не только путём инвестирования в расширение производственных мощностей, но и применяя механики бережливого производства», — подчеркнул на церемонии завершения активной фазы нацпроекта министр цифрового развития и связи Приангарья Игорь Рыморенко.

Так, внедрение методик бережливого производства позволило уменьшить расстояние передвижения комплектующих и ПК на 38% и вполовину снизить время, которое затрачивалось на эти операции. Также удалось сократить время комплектации на 13%.

«Мы уже подсчитали реальный экономический эффект от нацпроекта на нашем производстве: за полгода он составил +23%. И есть потенциал дальнейшего роста до + 41% — при условии, что команда продолжит реализацию разработанного плана улучшений. И так обязательно будет, более того, мы намерены применить полученные знания механик бережливого производства и на другие направления бизнеса. Потому что возможность повысить производительность без привлечения дополнительных финансовых средств — огромное конкурентное преимущество», — заявил генеральный директор ООО «Зеон» Владимир Оськин.

Напомним, в начале 2024 года число предприятий-участников нацпроекта в Иркутской области увеличилось до 66. Основная его задача – обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

Активная фаза реализации нацпроекта на предприятиях-участниках длится не менее полугода. За это время команда специалистов проходит обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, чтобы вместе с ними проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации. Со стороны предприятий затраты не требуются — нацпроект реализуется полностью за счёт средств федерального бюджета.

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