Роспотребнадзор раскритиковал новые стандарты школьной формы

ГОСТ разработали специалисты Роскачества. Об этом пишут «Известия».

Разработка ГОСТа на школьную форму оказалась под вопросом: Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством стандарт «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования».

Без согласования с комитетом ГОСТ невозможно будет одобрить и принять, уточнила «Известиям» глава комитета и президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Так, в Роспотребнадзоре уточнили, что в стандарте есть ссылки на не действующие в России ГОСТы, либо частично отмененные. А понятийный аппарат нового документа о школьной форме не соответствует нормам, которые действуют на уровне ЕАЭС и обязательны к исполнению в России.

Например, речь идет о техническом регламенте «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». В этом документе нет терминов «школьная форма», «одежда со стандартными потребительскими свойствами», «одежда торжественная» и требований к этим видам изделий. А значит предложенный стандарт и техрегламент противоречат друг другу.

Ранее стало известно, что помимо образования (34%) и одежды (24%) россияне отнесли к крупнейшим статьям расходов на детей здоровье (21%) и развлечения (17%). 21% опрошенных хотели бы больше вкладываться в здоровье ребенка. Меньше всего родителей готовы увеличивать расходы на питание (14%) и одежду (13%).

Абсолютное большинство респондентов (85%) систематически дают детям деньги на карманные расходы. В основном это небольшие суммы – до 500 или до 1000 рублей в неделю (67% и 21% соответственно). Более крупные суммы выделяют 8% опрошенных.

77% родителей объясняют своим детям основы обращения с деньгами: как вести учёт доходов и расходов, как эффективно откладывать деньги, как их хранить и так далее. 46% опрошенных делают это периодически, 31% – постоянно. Меньше четверти респондентов выдают деньги, не объясняя, как с ними обращаться.