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Путин предложил ввести дифференцированную систему налогообложения

Президент Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года. Президент предложил подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Одновременно с этим он предложил снизить нагрузку на семьи, в том числе за счет тех вычетов, о которых было сказано в послании.

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«Нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов»,— сказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Президент добавил, что «планы большие, расходы тоже». По его словам, предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, науку и другие сферы.

Как сказал Владимир Путин, бизнес, который вкладывает средства в развитие социальных проектов, нужно стимулировать. Он также заявил о необходимости «закрыть всяческие лазейки», которыми пользуются некоторые компании для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Путин предложил ввести дифференцированную систему налогообложения
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