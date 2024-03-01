Три аэропорта модернизируют в Иркутской области

В Иркутской области сейчас идет реконструкция аэропорта Братска и строительство аэропорта Бодайбо. Работы ведет ФКУ «Ространсмодернизация» за счет средств федерального бюджета. В аэропорту Иркутска за счет собственных средств предприятия увеличивают пропускную способность. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Международном аэропорту Братска реконструкцию объектов аэропортового комплекса завершат в этом году. Специалисты реконструируют взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон с площадкой для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, аварийно-спасательную станцию, устанавливают новое светосигнальное оборудование. Международный аэропорт Братска имеет федеральное значение. Он является крупнейшим севере региона и вторым по пассажирообороту в Иркутской области. После реконструкции он будет соответствовать стандартам безопасности полетов.

В Бодайбо строительство аэропорта только начато. Там сделают искусственную взлетно-посадочную полосу вместо грунтовой. Она не будет размокать при обильных осадках и таянии снега, как было ранее.

Это позволит повысит регулярность полетов и принимать не только турбовинтовые воздушные суда класса Ан-24 и Ан-26, но и среднемагистральные самолеты типа ИЛ-114 и Sukhoi Superjet 100. Также в аэропорту построят рулежную дорожку, перрон, аварийно-спасательную станцию с командно-диспетчерским пунктом, установят аэродромный радиолокационный комплекс, сделают периметровое ограждение с техническими средствами охраны. Ожидается, что к 2030 в аэропорту Бодайбо объём пассажирских перевозок возрастёт до 85 тысяч человек в год.

– В Иркутской области восемь аэропортов, реконструкция нужна практически всем. Сейчас прорабатывается вопрос проведения таких работ на аэродромном комплекса Усть-Кута, его включение в Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов» национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». С собственником аэропорта – авиакомпанией «ЮТэйр» – достигнуто соглашение о выделении 100 миллионов рублей на развитие этого аэропорта, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В аэропорту Иркутска за счет собственных средств в этом году построят временное сооружение для обслуживания и выдачи багажа пассажирам, прибывающим внутренними воздушными рейсами, и размещения трансферных пассажиров. Это позволит разделить потоки прибывающих и вылетающих пассажиров, освободить часть площади действующего терминала внутренних линий для обустройства дополнительных стоек регистрации и увеличить пропускную способность авиапредприятия.