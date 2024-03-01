Доллар 90. Что дальше?

Рубль продолжил укрепление. В четверг пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 90,6–91,4.



– Рост рубля усилился на фоне оглашения послания президента России Владимира Путина. В своем выступлении глава государства отдельно подчеркнул важность обеспечения экономической стабильности, привлекательности инвестиций на фондовом рынке и благоприятной конъюнктуры для бизнеса, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

Ранее эксперты БКС прогнозировали, что укрепление рубля продлится недолго. Выход доллара на среднегодовой уровень выше 100 руб. произойдёт во втором квартале 2024 года.