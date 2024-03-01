Послание президента Федеральному собранию. Главное

Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию 29 февраля. SIA.RU собрало главные цитаты.

«Программа «Семейной ипотеки» действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры»,.

«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП».

В перечень новых национальных проектов, о которых вчера сообщил Владимир Путин, вошел нацпроект «Кадры». Как и другие нацпроекты, он продлится до 2030 года – однако, в отличие от них, «Кадры» могут стать принципиально новым набором мер, необходимым для решения проблемы, с которой экономика РФ раньше не сталкивалась.

«Нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов».

«За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО».

«Завтрашний день страны определяет устремление нынешнего молодого поколения, его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность. Это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжения нашей истории. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект "Молодежь России"».

Несырьевой неэнергетический экспорт России должен увеличиться за шесть лет на две трети, заявил президент Владимир Путин. К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП. Доля отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке должна увеличиться за шесть лет в полтора раза, заявил Владимир Путин.

«Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции».

«Добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2,8 млн руб. будут застрахованы государством. То есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн руб. На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. руб. в год распространим единый налоговый вычет».

«МРОТ к 2030 году должен увеличиться почти вдвое, до 35 тысяч рублей, что отразится на размере зарплат и пособий».