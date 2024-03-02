Инфраструктура круглогодичного курорта около Байкала обойдется в 9 млрд рублей

Создание инфраструктуры круглогодичного курорта «Байкальская слобода» рядом с озером обойдется в 9 млрд рублей. Средства выделят на эти цели из федерального и областного бюджетов, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Сейчас мы инициировали процедуру передачи участка из федеральной в областную собственность. Затем будет разработан областной закон, которым мы утвердим правила на использование участка лесного фонда в интересах туристско-рекреационной зоны. Дальше земельный участок будет разделен на 27 лотов, соответственно, 27 инвесторов зайдут. В создание инфраструктуры будет вложено 9 млрд рублей из федерального и областного бюджетов», – сказал губернатор.

Строительные работы, предположительно, начнутся в 2025 году. Инвесторы на территории обустроят общественные пространства – экотропы, маршруты для спортивной ходьбы, лыжероллерные трассы и многое другое. Предполагается, что к 2035 году курорт сможет принимать более 850 тысяч туристов в год, там будет создано 3,5 тысячи гостиничных номеров.

Напомним, о строительстве курорта на Байкале накануне в ходе послания Федеральному собранию сказал президент России Владимир Путин. Пространство обустроят неподалеку от музея «Тальцы» на берегу Ангары на территории, превышающей 370 га.