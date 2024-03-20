Хакасия ввела дифференцированные тарифы на электроэнергию. Что из этого вышло?

Тарифы на электроэнергию для населения в Хакасии одни из самых низких в России, по уровню тарифов регион занимает второе место после Иркутской области. С 1 января 2024 года Хакасия в числе 53 регионов РФ перешла на дифференцированные тарифы. Как на это отреагировали потребители? Об этом в интервью ИА «Хакасия» рассказала исполняющая обязанности председателя Госкомтарифэнерго Хакасии Наталья Михайленко.

Низкие тарифы остались

Дифференциация в Хакасии была проведена исключительно по объему потребления.

– Всех, кто относится к категории «население и приравненные к нему», разделили на 3 группы по объему потребления электроэнергии, – пояснила Наталья Мизхайленко. – 1 группа – до 20 000 кВт·ч в месяц осталась с прежним тарифом 2,67 руб.; 2 группа – от 20 000 до 20 100 кВт·ч в месяц, для которой установлен тариф 2,86 руб.; 3 группа – свыше 20 100 кВт·ч в месяц, и для нее тариф примерно втрое больше – 6,42 руб.

Для сельчан и горожан, чьи дома оборудованы стационарными электроплитами и (или) электрокотлами, регион сохранил понижающий коэффициент 0,7. С понижающим коэффициентом тарифы следующие: 1-я группа – 1,87 руб./кВт·ч; 2-я группа – 2,01 руб./кВт·ч; 3-я группа – 4,50 руб./ кВт·ч.

Бытовые потребители ничего не заметили

Перед введением дифференцированных тарифов у населения были определенные опасения, не скажется ли новая сетка тарифов на их счетах. Однако, как показали первые месяцы работы, бытовые потребители ничего не заметили. По данным энергосбытовых организаций, на изменения в платежных документах обратили внимание около 150 потребителей.

– Определяя границы первой группы, мы учли все бытовые нужды, включая электроотопление. 20 тысяч кВт·ч более чем достаточно для отопления дома площадью около 300 квадратных метров и использования бытовых приборов. Поэтому, подчеркну, население в общей массе не пострадало абсолютно. Простые люди, как и прежде, платят по низкому тарифу. Единичные обращения к нам были от владельцев дома, площадь которого составляет более 400 кв.метров. Обратившиеся заявили, что для электроотопления им не хватает 20 тысяч кВт·ч в месяц, – отметила Наталья Михайленко.

Она отмечает, что из-за низких тарифов Хакасия и Иркутская область остаются самыми привлекательными регионами для майнеров. Энергетики Хакасии продолжают внимательно следить за ситуацией, на контроле у них находится около 600 подозрительно энергоемких потребителей, которые относятся к категории «население». По ним ведут проверку. Эти жители не выходят за рамки границы первой группы, однако их потребление аномально большое для физлиц, например, 19 900 кВт·ч в месяц.

Коммерсанты и майнеры стали платить больше

Вторая группа потребителей имеет достаточно узкий коридор – от 20 000 до 20 100 кВт·ч в месяц, это не случайно, потому что пока законодательство не позволяет региону установить две группы потребителей.

– Третья группа (свыше 20 100 кВт·ч в месяц) – это те, кто на дому занимаются коммерческой деятельностью, – подчеркнула Наталья Михайленко. – Сейчас они платят в три раза больше – 6,42 руб.

В эту же группу попадают и бытовые майнеры. По словам главы Госкомтарифэнерго, новые тарифы привели к снижению количества бытового майнинга в Хакасии и позволили снизить нагрузку на сети.

– Ключевыми мерами по выявлению признаков майнинга являются замеры потребленной мощности, шума и температуры окружающего воздуха в помещении, где осуществляется майнинг. Так, в 2024 году по итогам проводимого анализа под подозрение в осуществлении серой майнинговой деятельности попали более 250 объектов, принадлежащих населению. В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года они снизили потребление электроэнергии на 33%.

Напомним, что механизм дифференциации энерготарифов ввели 53 региона. По оценкам «Сообщества потребителей энергии», только 19 регионов установили первый диапазон ниже 11 тыс. кВт•ч в месяц (это в том числе, Алтай, Дагестан, Смоленская и Новгородская области). В 15 субъектах первый диапазон находится на уровне около 11 тыс. кВт•ч. Среди них – Московская, Челябинская и Свердловская области. В Хакасии, Башкирии, Удмуртии и Пензенской области предел первого диапазона – 20 тыс. кВт•ч.