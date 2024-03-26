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Альфа-Банк и «РЖД Бизнес Актив» договорились об открытии кредитной линии на строительство терминала в Забайкальске

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На полях международной выставки TransRussia 2024 генеральный директор «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев и старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения банк планирует обеспечивать финансирование затрат на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию контейнерного терминала на станции Забайкальск. В частности, будет открыта кредитная линия на сумму 7,34 млрд рублей, сроком на 15 лет. «Альфа-Банк всегда занимал лидирующие позиции по внешнеэкономической деятельности, а развитие бизнеса с Китаем для нас — стратегически важное направление. В этом году Альфа-Банк первым среди крупных российских банков получил кредитный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга РФ. В рамках данного соглашения мы совместно с «РЖД Бизнес Актив» поддержим развитие экономики и рост товарно-денежных отношений с Китаем», — рассказал Денис Кутасов.

РЖД Бизнес Актив» начал строительство терминала на Забайкальской железной дороге в сентябре 2023 года. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 8-9 млрд руб. Первый этап строительства планируется завершить в первом квартале 2025 года с мощностью терминала 80 тыс. TEU. По завершению окончательного четвертого этапа в начале 2027 года объем перевалки составит порядка 280 тыс. TEU. Контейнерный терминал Забайкальск входит в перечень приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры в рамках ведомственного проекта Минтранса России «Формирование сети транспортно-логистических центров».

«Поддержка Альфа-Банка позволит нам реализовать масштабный проект, имеющий стратегическое значение для экономики нашей страны. Новый железнодорожный контейнерный терминал на границе с Китаем будет способствовать более эффективному распределению грузопотоков и создавать условия для увеличения товарооборота в рамках международного транспортного коридора», — подчеркнул Вячеслав Сараев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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