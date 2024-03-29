«Фондовый рынок – это игра в детектива»

Количество розничных инвесторов в России к концу 2023 года достигло 29,7 млн человек – это 39% экономически активного населения страны. Новые платформенные технологии сегодня делают коммуникацию профессионалов фондового рынка и клиентов проще и удобнее. Например, к стратегии автоследования на платформе может присоединиться абсолютно любой инвестор из любой точки планеты, говорит директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых. Управляющий с 25-летним стажем рассказал о преимуществах сервиса.

Сергей Малых, директор инвестиционной компании «Центум».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело.

«Платформы позволяют выйти в массы»

Сергей Малых – управляющий с огромным опытом работы на фондовом рынке. Эксперт занимается клиентами с капиталом от 300 тысяч долларов и выше, оказывая услуги доверительного управления. Но Сергею всегда хотелось предоставлять свою экспертизу и менее крупным инвесторам. Платформы автоследования позволили управляющему выйти на массовый сегмент.

– На практике это выглядит так: управляющий заходит на платформу со своими активами, проводит сделки, а у инвесторов, присоединившихся к стратегии, автоматически дублируются все сделки, которые происходят в портфеле управляющего.

«Присоединиться просто»

По словам Сергея Малых, платформенные решения позволяют масштабироваться и расширять географию: подключиться к стратегии того или иного брокера или управляющего может любой инвестор из любой точки планеты. Сделать это просто: нужно открыть платформу, предоставляющую такую услугу, – например, «Тинькофф», выбрать интересующего управляющего и стратегию. Отказаться от автоследования тоже легко: достаточно нажать кнопку.

– Я уже вижу большой интерес к моей стратегии среди клиентов платформы «Тинькофф». Присоединяются и мои крупные клиенты: многим нужна диверсификация, не каждый хочет держать все свои средства в одной инвесткомпании. К тому же банк – это всегда более удобно: можно не только подключить платформу, но и пользоваться банковскими картами, дополнительными сервисами.

«Облигации интереснее»

Как поясняет эксперт, он предлагает приватную стратегию с консервативным подходом к рискам, поскольку считает, что облигации сегодня более перспективны, чем акции. По мнению Сергея, сейчас экономику подогревают государственные инвестиции в ВПК. Как только потребность в этих расходах исчезнет, рынок может столкнуться с рецессией. С учетом этого риска инструменты с фиксированной доходностью на дистанции в два-три года выглядят интереснее.

– По факту, я реализую авторскую стратегию, которую использую для себя уже много лет. Она позволяла на консервативных инструментах получать доходность, близкую к доходности акций – инструмента с гораздо более высоким уровнем риска.

«Рискую собственной шкурой»

Конечно, рынок – это всегда случайность, неопределенность, но, опираясь на свою статистику, клиентов Сергей Малых ориентирует по доходности на планку в 20% годовых.

– Самое главное – в этой стратегии я рискую, что называется, собственной шкурой. Я захожу туда своими деньгами, все сделки совершаю со своими активами – и лишь затем мои действия автоматически повторяются в портфелях у клиентов. При этом, если индивидуальное консультирование, которым я занимался ранее, – это очень закрытая история, то на платформе все мои результаты открыты.

«Порог входа – доступный»

Работа на платформе не требует от инвесторов огромных портфелей, подчеркивает Сергей Малых. Минимальный порог входа для клиентов составляет от 1 миллиона рублей, cтратегия рассчитана на квалифицированных инвесторов, неквалифицированным потребуется пройти два теста.

– Брокерского вознаграждения в этой стратегии не предусмотрено – только комиссия в 10% от суммы полученного дохода. Плюс банк берет 1% годовых за следование стратегии.

«Общение с клиентами – кладезь информации»

Несмотря на развитие платформенных технологий, индивидуальную работу с крупными инвесторами эксперт также продолжает. Более того, признается, что именно в личном общении с клиентами у него появляются новые идеи о том, куда и как двигаться дальше.

– Графики, фундаментальные анализы – всё это хорошо и красиво, но идеи на самом деле рождаются по-другому. Именно в общении с клиентами – профессионалами в своем деле – я часто «цепляю» уникальные данные. Это кладезь информации и это экспертиза! Ведь если человек достиг такого капитала, что может спокойно разместить у меня 300 тысяч долларов, значит, он однозначно успешен в своей отрасли, к нему стоит прислушаться. Фондовый рынок – это всегда игра в детектива. Надо понять, что будет впереди, чтобы купить тот инструмент, который завтра покажет хороший результат. Важно всегда опережать рынок.

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