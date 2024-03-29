Средний срок автокредитов достиг 5,5 лет в феврале 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2024 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 5,47 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6% (в феврале 2023 года – 4,99 года).

Наибольший средний срок автокредитов в регионах РФ в феврале 2024 года отмечен в:

Оренбургской обл. (5,70 лет),

Ханты-Мансийском АО (5,70 лет),

Тюменской обл. (5,66 лет),

Волгоградской обл. (5,64 лет),

Краснодарском крае (5,62 лет).

В свою очередь наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали Москва (5,16 лет), Санкт-Петербург (5,25 лет) и Московская область (5,31 лет).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в регионах РФ в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в:

Ханты-Мансийском АО (+10,7%),

Новосибирской обл. (+10,5%),

Тюменской обл. (+10,3%),

Ростовской обл. (+10,1%),

Краснодарском крае (+10,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредитов за год вырос на 8,9% и 9,1% соответственно.

«Спрос на автокредиты на протяжении последнего года оставался высоким, а цены на автомобили постоянно росли, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Из-за этого увеличивались и размеры автокредитов, рост которых отчасти нивелировало увеличение их сроков. Ведь чем «длиннее» кредит, тем меньше размер ежемесячных платежей и, соответственно, меньше долговая нагрузка заемщика. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».