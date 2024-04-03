«Люди топят улицу». Роман Русанов, ИЭСК, – о проблемах энергоэффективности на загородном рынке

Население Иркутского района за последние десять лет выросло почти вдвое. Темпы ИЖС на этой территории – огромны, но 80% домов строятся с низкой энергоэффективностью. Нагрузка на сети растет стремительно. Что может решить проблему? Сколько электроэнергии тратится на обогрев жилья? И как энергоэффективность дома влияет на счета за свет? Об этом на Байкальской строительной неделе рассказал Роман Русанов, руководитель отдела стандартизации и управления бизнес-процессами АО «Иркутская электросетевая компания».

Нагрузка на сети растет

Объем жилищного строительства в Иркутской области бьет исторические рекорды: в 2023 году в эксплуатацию было введено 1,4 млн квадратных метров жилья. Объем ИЖС – 1 млн квадратных метров. Огромное количество домов было построено в сельской местности и обогревается за счет электроэнергии.

«Прирост огромный, мы это видим по новым заявкам на техприсоединение к нашим сетям в сегменте частного домостроения, – прокомментировал сложившуюся ситуацию Роман Русанов. – Мы строим новые подстанции и увеличиваем мощность имеющихся – это делается в соответствии с долгосрочным планом, учитывающим прогнозы муниципалитетов по развитию территорий. Однако реальный рост числа домовладений

Гигаватт на отопление

По словам Романа, специалисты ИЭСК сравнили показатели потребления электроэнергии населением Иркутского района в летние и зимние месяцы и оценили, сколько ресурсов тратится непосредственно на обогрев жилья.

«Что мы наблюдали в декабре 2023 года. В теплые дни при минус 5-10°, энергопотребление было на уровне 3,7 ГВ. С понижением температуры до минус 30° мы получили скачок потребления мощности до 4,7 ГВ, – рассказал Роман Русанов. – Очевидно, что этот гигаватт мощности потребляется на электроотопление. Гигаватт! Для понимания: мощность Иркутской ГЭС – 0,732 ГВ».

В дни пиковых нагрузок растет риск отключений электроэнергии из-за перегрузок оборудования. Тем не менее, выбор в пользу электрообогрева очевиден, учитывая, что стоимость электроэнергии для населения в сельской местности – 99 копеек за киловатт/час.

«Мы сейчас выносим за скобки случаи незаконного подключения и превышения потребляемой мощности там, где еще не завершена замена приборов учета на интеллектуальные, – уточнил Роман Русанов. – Эти факторы еще больше усугубляют ситуацию. Иркутская область фактически становится энергодефицитной, несмотря на наличие крупных ГЭС. На самом деле электроотопление – это благо, оно более экологично. Но к нему надо подходить разумно».

Граждане отапливают улицу

Почти 80% индивидуальных жилых домов в Иркутском районе – брусовые, без специального утепления. Это типичная картина для Грановщины, Хомутово, Урика, Марковского муниципального образования, Мамонов, Максимовщины…

«Если обследовать дом тепловизионной камерой, мы увидим, что дом с минимальными теплопотерями снаружи имеет температуру окружающей среды, а фасад неутепленного дома – «сияет», – рассказал Роман Русанов. – Граждане, владеющие такими домами, отапливают улицы.

Согласно своду правил тепловой защиты зданий, для того, чтобы деревянный дом не нуждался в утеплении, толщина его стен в климатических условиях Сибири должна составлять не менее 57 сантиметров. У нас же дома строят из 18-сантиметрового бруса».

Дом необходимо утеплять

Среднестатистический дом, но утепленный согласно нормативам, стоил бы не меньше, чем на миллион рублей дороже. Не удивительно, что многие граждане предпочитают сэкономить при покупке. Однако эта экономия – мнимая. Дом все равно придется утеплять.

«Мы проанализировали энергопотребление Урика, Грановщины, Карлука, Хомутово, Столбова за декабрь 2023 года, – рассказал Роман Русанов. – Энергопотребление большинства домов укладывается в диапазон от 2,5 до 8 тысяч кВт часов. Среднее энергопотребление домохозяйства например в Грановщине – 4687 кВт часов. На оплату электроэнергии в месяц приходится платить около 6,6 тыс. рублей. Для того, чтобы сделать качественную теплоизоляцию, необходимо утеплить стены, кровлю, фундамент, продумать систему вентиляции... это дорого и многих останавливает. Однако мы видим, что огромного снижения энергопотребления можно добиться, утеплив только ограждающие конструкции. Так, например, обшивка фасада с использованием 12-см каменной ваты снижает теплопотери жилья в три раза. Утеплив жилье, ежемесячные расходы на оплату электроэнергии могут снизиться вдвое, а то и втрое».

Эффект в масштабах региона

По мнению эксперта, ценовой фактор – ключевой в вопросах энергоэффективности.

«Самую высокую цену за электроэнергию в Иркутской области – в четыре раза выше, чем для жителей – платят юридические лица, – отметил Роман Русанов. – Получается, у них стимул утепляться и энергосберегать – в четыре раза выше. Есть примеры, когда юридические лица вообще отказывались от электроотопления и переходили на альтернативные источники энергии.

В масштабах региона утепление одних только индивидуальных жилых домов означает снижение потребления мощности примерно на полгигаватта.

Справка. Иркутская электросетевая компания обеспечивает выдачу электрической энергии со всех электростанций Иркутской области, обеспечивает межсистемный переток с Красноярским краем и Республикой Бурятия, доводит электроэнергию до конечных потребителей.