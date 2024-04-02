«Впереди нас ждёт рост на 3-6 месяцев» – эксперт о рынке акций

«Низкая база рынка, хотя и была частично отыграна российским рынком в прошлом году, все еще низкая – нам есть куда расти», считает Константин Тютрин, генеральный директор иркутского представительства СОЛИД Брокер. На какие акции обратить внимание, эксперт поделился мнением на круглом столе «Сбережения и инвестиции», организованном порталом SIA.RU и Газетой Дело.

– По нашим прогнозам, рынок выйдет из полугодового «боковика», впереди нас ждет рост на три-шесть месяцев. На что ориентироваться? На бумаги с высокой дивидендной доходностью. На наш взгляд, привлекательно выглядит Сбербанк: с фундаментальной точки зрения, есть потенциал роста стоимости акций на 26-30%. Компания заработала рекордную за всю историю прибыль – дивидендная доходность, по нашим оценкам, ожидается на уровне 14%.Сектор ритейла тоже интересен – в частности, «Магнит». С технической точки зрения, акции реализовали фигуру «двойное дно», пробили нисходящий тренд, что дает серьезный потенциал роста в среднесрочной перспективе, – пояснил эксперт.

Дополнительную поддержку рынку, по мнению эксперта, придают заявления главы государства Владимир Путина, который выступая с Посланием Федеральному Собранию, дал «зеленый свет» фондовому рынку в России. По мнению президента, в ближайшие годы важно создать все условия, чтобы граждане могли вкладывать деньги внутри страны.