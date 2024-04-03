«Маркировка бетона – это эксперимент», – Сергей Маркидонов о том, что еще помогает контролировать качество стройматериалов

В середине марта в России стартовал эксперимент по маркировке стройматериалов, призванный поставить заслон перед недобросовестными производителями. Сергей Маркидонов, основатель брендов PRO BETON* и ТВОЙ БЕТОН (ГК «Бетонстрой» входит в общероссийскую некоммерческую организацию «Союз производителей бетона России»), считает, что маркировка вряд ли поможет решить проблему. Но бороться с недобросовестными производителями, безусловно, необходимо. Что могут сделать сами участники рынка? И как поможет цифровизация?

Сергей Маркидонов. Фото А. Федорова

Дело добровольное

– Эксперимент по маркировке бетона специальным куар-кодом, подтверждающим подлинность продукции, носит добровольный характер. Эта мера не предполагает, что предприятия, которые отказываются от маркировки, должны закрыться или быть как-то ограничены в выходе на рынок. Поэтому она и предложена исключительно в качестве эксперимента – до конца года. А потом можно будет делать выводы: либо отказываться от нее, либо совершенствовать.

В качестве заинтересованы

– Делать качественный товар и нести по нему гарантийные обязательства – удовольствие недешевое. Мы, как добросовестный производитель, конечно, заинтересованы в том, чтобы качество продукции подтверждалось. На нашем предприятии работают порядка 70 человек: производство, карьер ПГС, транспорт, лаборатория, коммерция, маркетинг... Каждая партия нашей продукции проходит проверку в лабораторных условиях. Иногда у наших заказчиков в процессе работы возникают вопросы – и мы тут же на них реагируем.

Конечно, на каком-нибудь мини-заводе, где работают три человека, контроль качества невозможен: нужны люди и оборудование, это дорого. Однако такой производитель может раз в месяц сдать в независимую лабораторию два лабораторных «куба» бетона, получить паспорт качества и дальше продавать по нему свою продукцию в течение месяца, а то и года. Хотя паспорт положено выдавать на каждую партию продукции. Это, безусловно, надо пресекать.



Здесь важна и позиция потребителя: среди наших партнеров есть очень требовательные заказчики, которые требуют паспорт качества на продукцию с каждой поставленной на объект машиной. Выполнить такие условия может только крупный, серьезный производитель.

«Цифра» в помощь

– Мы задумались о цифровизации поставок – своего рода маркетплейсе, где потребитель сможет заказать онлайн нужный объем бетонной смеси нужного класса, оплатить его дистанционно, в режиме реального времени на карте отследить передвижение автобетоносмесителя, контролировать объем бетона, который ему доставляют, получить на электронную почту или мессенджеры накладную на бетон, паспорт и все необходимые документы.

Сейчас мы получаем обратную связь от наших потребителей, что они точно хотели бы получать и сократить временную составляющую. Это как минимум сократит рабочее время персонала, избавит от бумажного документооборота. И важно, что в цифровом режиме недобросовестные производители с низким рейтингом доверия долго работать не смогут.

Не скажу, что это появится прямо завтра. Возможно, в перспективе года-двух. Все новое поначалу приживается не быстро: скажем, технологии, которые могут отслеживать качество заливки бетона, температуру, зрелость и набор прочности в режиме онлайн, мы пока реализуем только в пилотных проектах. Но уверены: они будут востребованы.

Smart Beton**: ноу-хау для региона

В 2023 году компания Pro Beton стала эксклюзивным представителем уникального решения по умному мониторингу бетона в Иркутском регионе. Технология Smart Beton появилась как ответ рынка на проблемы в бетонной отрасли, в частности отсутствие инструмента получения объективных данных о процессах набора прочности бетона, предотвращении случаев возгорания опалубки вследствие короткого замыкания электроэнергии, замораживания бетонной смеси в случае отключения электроэнергии на строительной площадке в зимний период. А это десятки миллионов рублей убытка застройщика.

«Мы с нашими коллегами в сфере IT нашли зрелое решение и добавили его в свой портфель, поскольку увидели выгоду от цифровизации процесса бетонирования как для конечных заказчиков, так и для нас как производителей, – рассказал Сергей Маркидонов. – Это умный мониторинг заливки бетона, позволяющий в режиме реального времени отслеживать температуру материала и процесс набора прочности».

https://bs38.ru/

*PRO BETON - Про Бетон

**Smart Beton - Смарт Бетон

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