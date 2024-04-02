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За год спрос на постельное белье в Иркутске упал на 20%

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По данным государственной системы маркировки «Честный знак», жители Иркутской области в 2023 году приобретали постельное белье на 20% реже, чем в 2022 году.

По итогам прошлого года реже всего в регионе покупали постельное белье в ноябре – в этом месяце продажи этого типа текстиля были минимальными. Пик продаж пришёлся на декабрь 2023 года - тогда спрос на постельное бельё был в 1,9 раз выше, чем в ноябре того же года.

Также отмечается, что в 2023 году в Иркутской области предпочтение отдавалось более дорогим вариантам постельного белья. Если в 2022 году средневзвешенная цена за этот вид текстиля составляла 1 600 рублей, то в 2023 году она выросла на 12% и составила 1 793 рубля. Общие расходы жителей Иркутской области на постельное бельё за 2023 год составили 225,7 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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