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Правительство Красноярского края и банк Уралсиб подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Красноярского края и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Красноярского края Михаил Котюков и президент банка Уралсиб Евгений Коган.

Подписанное соглашение отражает взаимный интерес сторон к развитию сотрудничества по реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Красноярского края, развитию современной банковской инфраструктуры и технологий, а также   повышению финансовой грамотности населения и бизнеса в регионе.

Губернатор Михаил Котюков отметил, что Красноярский край сегодня входит в число российских регионов – лидеров как по объему экономики, так и по объему инвестиций. И власти региона сегодня ведут активную работу по привлечению партнеров в различные инвестиционные проекты, направленные на комплексное развитие отраслей экономики и территорий Красноярского края.

Евгений Коган подчеркнул, что банк Уралсиб рассматривает Красноярский край как стратегический регион для развития партнерских отношений.

Эффективное взаимодействие с государственными и муниципальными органами в регионах присутствия – является для банка Уралсиб одним из важнейших направлений его стратегического развития. Соглашения о сотрудничестве помогают банку системно и эффективно сотрудничать с региональными партнерами при реализации важнейших задач, направленных на социально-экономическое развитие регионов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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