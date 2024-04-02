Бульвар «Солнечный» в Иркутске готовятся преобразить по федеральной программе

Стеклянная беседка, кубы из фанеры, парк злаковых культур и аллея архитекторов появятся в новом арт-пространстве.

Бульвар «Солнечный» в Иркутске ждет большое благоустройство в рамках нацпроекта. Фото с сайта https://admirk.ru/

В Иркутске стартует благоустройство бульвара «Солнечный» в соответствии с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Территория получила третье место в рейтинговом голосовании 2023 года.

Работы пройдут на улице Байкальской от дома № 284 до дома № 290, сообщает пресс-служба мэрии.

– Проект благоустройства бульвара предусматривает создание аллеи архитекторов-шестидесятников, которые внесли значимый вклад в развитие Иркутска. В нижней части поставим перголу, а на ней разместим информационные стенды. Можно будет организовать сменную экспозицию для жителей. Также предусмотрена площадка для молодых архитекторов. Смонтируем большие кубы из фанеры, которые ребята смогут расписать, – рассказал автор проекта, архитектор Олег Бадула.

Бульвар «Солнечный» в Иркутске ждет большое благоустройство в рамках нацпроекта. Фото с сайта https://admirk.ru/

Еще одним арт-объектом, который привлечет внимание горожан, станет стеклянная беседка. Ее оборудуют подсветкой. На территории планируют разместить парк злаковых культур – это одно из современных направлений в ландшафтном дизайне.

Также предусмотрено озеленение территории и монтаж нового освещения. При этом все кабельные линии перенесут под землю.

Бульвар «Солнечный» в Иркутске ждет большое благоустройство в рамках нацпроекта. Фото с сайта https://admirk.ru/

– Отдельное внимание будет уделено созданию доступной среды. Для удобства маломобильных граждан обустроим пандусы. Дополнительно их оснастят подсветкой, которая украсит территорию в вечернее время. Также акцентом станет мощение разноцветной плиткой: красной, синей, черной, белой, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Убежден: в микрорайоне Солнечном появится еще одна территория, где можно будет провести время всей семьей. В прошлом году этот проект поддержали более 9 тысяч иркутян. Сейчас проходит голосование за объекты благоустройства на 2025 год, где каждый может выбрать одну из предложенных территорий.