Какие города Иркутской области признаны самыми благоприятными для проживания

В общероссийский рейтинг городов с благоприятной средой включены Иркутск, Ангарск, Саянск, Шелехов, Братск, Свирск и Слюдянка. Такие данные опубликовал Минстрой, рассчитав индекс качества городской среды для 1 117 российских городов. По итогам 2023 года 759 городов признаны благоприятными для проживания.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Минстроем на основании данных, полученных от субъектов РФ, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ. Для формирования результата рассматривалось шесть типов городских пространств: жилье и прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство. Их оценивали по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

Индекс города рассчитывается как сумма баллов по всем 36 индикаторам, оцениваемым по шкале от 0 до 10. Среднее значение по России составляет 200 баллов. Выше среднего значения набрал Иркутск (212 баллов), Ангарск (208 баллов) и Саянск (203 балла).

– По сравнению с прошлым годом индекс качества городской среды Иркутска увеличился на 11 баллов. Наш город поднялся на 6 строчек вверх в рейтинге группы крупных городов, – прокомментировал мэр города Руслан Болотов.

Какие города Иркутской области признаны благоприятными для проживания?

Балл 2023 года Иркутск 212 Ангарск 208 Саянск 203 Шелехов 196 Братск 186 Свирск 185 Слюдянка 182 Черемхово 173 Железногорск-Илимский 173 Усть-Илимск 171 Вихоревка 170 Бирюсинк 169 Зима 167 Киренск 167 Бодайбо 166 Усолье-Сибирское 163 Нижнеудинск 163 Байкальск 161 Тайшет 151 Тулун 150 Усть-Кут 147 Алзамай 110 Средний балл по России 200

Значения индексов субъектов Российской Федерации учитываются при определении размера субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в регионах, реализуемых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

– Индекс качества городской среды – это не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития. Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что среднее значение индекса по сравнению с 2019 годом выросло на 18%.