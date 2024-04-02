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Средний чек россиян не изменился за неделю

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, за прошедшую 13 неделю года (с 25 по 31 марта) средний чек на покупку товаров повседневного спроса похудел на 20 коп. – с 830,6 руб. неделей ранее до 830,4 руб. в последнем периоде.

Таким образом, динамика индекса недельного среднего чека составила почти неуловимые 0,02%. Относительно же аналогичной недели прошлого года размер среднего чека увеличился на 148 руб. или на 21,7%.

«Размер среднего чека остается почти неизменным вторую неделю подряд. Как мы писали ранее, после интенсивных праздничных расходов в феврале и начале марта россияне, вероятно, возвращаются к обычному стилю потребления. Действует, видимо, также и фактор конца месяца, когда в ожидании очередной зарплаты россияне традиционно сокращают потребительскую активность», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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