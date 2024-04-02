70% новых авто в России будут куплены в кредит

По прогнозам ВТБ, в 2024 году доля кредитных сделок на авторынке увеличится почти на 8 пп и приблизится к рекордным 24%. Больше всего расти будет сегмент новых машин, до 70% машин. Несмотря на сохранение высокой ключевой ставки ЦБ РФ, которая влияет на стоимость кредитов, стимулировать спрос физлиц будут совместные программы банков и автопроизводителей, а также господдержка. Рост произойдет и на фоне увеличения ассортимента машин, которая стимулирует заемщиков возвращаться к ранее отложенным сделкам.

На рынке авто с пробегом, по оценке ВТБ, доля кредитных продаж за год вырастет примерно на 3 пп, до 13%. На рост повлияет развитие банковских программ для покупки подержанных машин и дилеров, реализующих авто с пробегом. Среди других факторов –риск-политика регулятора по необеспеченным потребительским кредитам. Ее ужесточение сместило спрос физлиц в сторону залоговых инструментов.

«На фоне постепенного восстановления авторынка и комплексной поддержки заемщиков в прошлом году доля кредитных продаж на рынке новых авто превысила рекордные 50%. Мы ожидаем, что в этом году рекорд будет обновлен, несмотря на ужесточившуюся политику регулятора и увеличившиеся ставки по базовым программам банков. Уже по итогам первого квартала доля кредитных продаж существенно выросла, и прежде всего – по новым автомобилям, превысив 65%. Конечно, сегмент «разогрелся» из-за ожидаемого роста цен с 1 апреля, и в ближайшее время темпы роста нормализуются. Тем не менее, по нашей оценке, высокий спрос заёмщиков на автокредитование обеспечат совместные программы банков и производителей и господдержка», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.

В ВТБ за январь-февраль автокредиты получили 48,5 тысяч заемщиков, а общий объем сделок составил 64 млрд рублей. Это в 4,4 раза по количеству и в 4,8 раза по объему превышает результат первых двух месяцев 2023 года. В целом по итогам первого квартала спрос на автокредиты среди клиентов банка превысил 120 млрд рублей.

На фоне роста цен на машины продолжает увеличиваться и средняя сумма одного автокредита. По итогам марта на первичном рынке она составила 1,4 млн рублей (+ 5,2% к результату февраля). На рынке авто с пробегом средний «чек» достиг 1,55 млн рублей, увеличившись за месяц на 7%. Одновременно растут сроки автокредитов. По итогам первого квартала почти каждый второй кредит на покупку машины клиенты оформили на максимальный срок – 7 лет. По сравнению с 2023 годом доля таких кредитов выросла почти на 9 пп, примерно сопоставимо сократилась доля пятилетних автокредитов.