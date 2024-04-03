Иркутяне работают ради денег и самореализации

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Сибирского ФО, и в том числе из Иркутской области, и выяснила, в чем, по их мнению, заключается смысл работы.

84% опрошенных жителей Иркутской области считают, что главный смысл работы – это зарабатывание денег (в целом по России его выбрали 81% респондентов). Любопытно, что наибольшее значение деньгам придают самые молодые работники в возрасте 18 - 25 лет (86% из них), наименьшее – возрастная группа от 55 лет и старше (74% из них).

На втором месте по важности – самореализация, ее выбрали 63% опрошенных, и этот смысл работы наиболее важен для представителей высшего и среднего менеджмента (70%), HR-специалистов (69%) и кадров из сферы науки и образования (63%).

На третьем месте – саморазвитие, ради которого готовы работать 55% местных жителей, причем важнее всего это ИТ-специалистам (56%).

На четвёртом - любимое дело (48%), которое наибольшую роль играет для специалистов из сферы науки и образования (62% из них).

На пятом – опыт (46%), он наиболее важен для производственников (55% из них).

Далее по убыванию ценности в списке расположились следующим образом: независимость (39%), карьера и общение (по 33%), на последнем месте с небольшим отставанием – признание и уважение окружающих (32%).

Добавим также, что оценки мужчин и женщин отличись в ряде параметров, например, женщины большее значение, чем мужчины, придают самореализации на работе (63% против 54%), независимости (42% против 26%) и общению (30% против 21%). А мужчины чаще, чем женщины, готовы работать ради опыта (46% против 38%) и карьеры (34% против 32%).