Сбербанк прогнозирует рост ESG-портфеля до 3,4 трлн рублей к 2026 году

ESG-портфель Сбербанка может достигнуть 3,1 трлн рублей в текущем году, с перспективой роста до 3,4 трлн к 2026 году, пишет Лента.ру со ссылкой на старшего вице-президента Сбербанка по ESG Татьяну Завьялову.

Предыдущий год показал удвоение портфеля до 2,89 трлн рублей с новыми кредитами на 1,26 трлн рублей.

Завьялова отмечает успешное формирование ESG-направления, включая ответственное финансирование и услуги для бизнеса, с 20 ESG-продуктами и ростом выручки до 1,6 млрд рублей. Сбербанк активно снижает экологический след и стремится к углеродной нейтральности к 2030 году.

Сбербанк реализовал ESG-инициативы с 61 регионом и планирует дальнейшие партнерства для устойчивого развития, включая зеленые сертификаты и Климатический совет с поддержкой стран БРИКС.