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В Иркутске строят временную объездную дорогу: что нужно знать водителям

Иркутск получит временную объездную дорогу вдоль строящегося теплового луча. Альтернативный маршрут уже создается рабочими "Иркутскавтодора" и позволит водителям избегать закрытого для ремонта участка на улице Баррикад.

<p>Фото с сайта https://admirk.ru/</p>

Фото с сайта https://admirk.ru/

Мэр города Руслан Болотов призывает граждан к терпению и обещает, что проект теплового луча принесет Иркутску развитие и улучшенную экологию. Сейчас временная дорога готова на 30% и должна быть закончена к 10 мая. Она соединит Маратовскую развязку и улицу Фридриха Энгельса, облегчив движение в городе.

Всего по проекту теплового луча в Иркутске запланировано строительство свыше 5 километров новых тепловых сетей, в том числе 29 тепловых камер, 2 насосных станций и 7 центральных тепловых пунктов взамен мазутных и угольных котельных в Рабочем, что положительно скажется на экологии. Сеть позволит обеспечить теплом и горячей водой предместье, возвести свыше миллиона квадратных метром жилья и не менее 10 социальных объектов. Тепловой луч – крупнейший инфраструктурный проект Иркутска за последние 50 лет. Иркутская область стала одним из первых регионов России, где воспользовались возможностью получить федеральные средства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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