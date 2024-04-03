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Спрос на ипотеку восстанавливается

В феврале 2024 года в российском ипотечном секторе выдано 95,5 тысяч жилищных кредитов, что на 26% больше, чем в предыдущем месяце, благодаря большему числу рабочих дней и адаптации рынка к новым экономическим условиям. Вторичный рынок демонстрирует впечатляющий рост спроса на 36%, тогда как первичный рынок ограничен в своем восстановлении ростом на 7%.Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги февраля 2024 года на рынке ипотечного кредитования России.

Неожиданные изменения в ипотечном ландшафте, вызванные переоценкой условий на первичном рынке, привели к увеличению доли вторичного рынка до 71% от общего числа ипотечных сделок. Поддержка спроса на первичном рынке в значительной степени связана с программой семейной ипотеки, которая теперь составляет более половины всех льготных кредитов. Сберегательные программы также играют ключевую роль в некоторых регионах, особенно в Дальневосточном ФО и Арктической зоне, где они составляют значительную часть всех ипотечных выдач.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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