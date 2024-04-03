Аэропорт Братска встретил первый регулярный рейс из Красноярска

Обслуживать прямые перелеты в столицу соседнего региона воздушная гавань будет на регулярной основе. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Отправление из Братска в 18:15, время в пути – около часа.

«Рейс в Красноярск – это один из итогов работы аэропорта Братск по расширению маршрутной сети. Помимо Красноярска в расписании появится также утренний рейс в Иркутск, с 11 мая. Летом число регулярных перелетов по всем направлениям возрастет. Уверен, что наши пассажиры смогут выбрать для себя любой удобный маршрут», – прокомментировал управляющий директор аэропорта Братск Сергей Корытов.

На летнее расписание аэропорт Братск перешел с 31 марта. В период отпусков рейсы в Москву будут выполняться ежедневно, в Новосибирск – два раза в день, в Иркутск – во все дни недели, кроме вторника и четверга.

Расширение маршрутной сети – одна из главных задач, которые ставит новый инвестор аэропорта Братск. Год назад владельцем авиагавани стала компания РУСАЛ-Аэро. Также в планах тотальное обновление аэропортовой инфраструктуры и строительство нового пассажирского терминала.

Напомним, что S7 запустила прямые перелеты из Красноярска в Братск 2 апреля. Самолет будет вылетать из Красноярска в 15:05 и приземляться в Братске в 17:25 с учетом разницы во времени. Обратный рейс из Братска – в 18:15, посадка в Красноярске – в 18:40 по местному времени. Пассажиры отправятся в полет на комфортабельном самолете Embraer 170, в салоне смогут разместиться 78 пассажиров.