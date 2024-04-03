Танк «Иркутский комсомолец» лидирует в голосовании за объекты благоустройства

В Иркутске продолжается онлайн-голосование за территории, которые будут благоустроены в 2025 году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Свой выбор на платформе 38.gorodsreda.ru уже сделали 25 тысяч иркутян.

На данный момент лидер голосования – территория танка «Иркутский комсомолец». Ее поддержали 4594 человека. Здесь запланировано озеленение, установка малых архитектурных форм, организация паркового освещения, удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха.

На втором месте – парк «Комсомольский». За него проголосовали 4333 иркутянина. В случае победы там выполнят монтаж наружного освещения, устройство покрытий и озеленение, установку скамеек и урн.

На третьем месте – привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». За нее уже отдано 4211 голосов. Там планируют организовать удобные пешеходные маршруты и места для тихого отдыха, выполнить озеленение, монтаж паркового освещения, установку малых архитектурных форм.

На четвертом месте – аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург (3136 голосов), на пятом – Падь Долгая (мкр. Университетский и мкр. Первомайский) (4 этап) (2682 голоса), на шестом – площадь Декабристов (2405 голосов), на седьмом – Сад Томсона (1487 голосов), на восьмом – улица Карла Маркса (1005 голосов), на девятом – Русско-Амурский мемориальный комплекс (859 голосов), на десятом – сквер у драматического театра имени Н. П. Охлопкова (832 голоса).

Жители города старше 14 лет могут сделать свой выбор на сайте до 30 апреля.