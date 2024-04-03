ВЦИОМ: Россияне готовы к изменениям в налоговой сфере

При этом граждане хотят быть уверенными в высоком качестве и доступности государственных услуг. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты мониторингового опроса россиян о налогах.

13% — одни на всех

Большинство доходов граждан в России облагаются по налоговой ставке в размере 13%, это одна из самых низких ставок в мире. Однако дискуссия вокруг размера налоговой ставки и прогрессивной шкалы налогообложения не прекращается. Ведь именно от этих поступлений зависит, сколько власти смогут выделить на развитие всех государственных систем. В феврале этого года в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин выступил с инициативой о более справедливом распределении налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями. Каким образом будет проходить дифференциация налогообложения, пока неизвестно, но уже сейчас понятно, что подобные предложения отвечают запросу российского общества: 67% считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами. Эти данные можно интерпретировать и как готовность российского общества к налоговой реформе. С 2005 г. показатель практически не изменился (65%). Поддерживают плоскую шкалу подоходного налога сегодня менее трети наших соотечественников (27%, 2005 г. — 25%).

Чем старше россияне, тем чаще они поддерживают тезис о несправедливости единого подоходного налога (81% в группе старше 60 лет vs. 47% среди молодежи 18-24 лет). Возможно, с возрастом люди чаще ощущают потребность в социальной защите и поддержке, особенно если они находятся на пенсии или часто обращаются к государственным услугам. Они могут считать, что более высокое налоговое бремя на высокодоходные категории граждан позволит лучше обеспечить социальную справедливость в обществе.

Факт выплаты имущественного налога незначительно влияет на мнения россиян по этому вопросу. Те, кто выплачивал налоги на имущество в прошлом году и не выплачивал их в силу отсутствия налогооблагаемого имущества или в силу льгот, примерно одинаково часто поддерживают плоскую шкалу подоходного налога (27%, 30% и 25% соответственно). Льготники при этом даже чуть чаще выступают против нее (72%).

Налогов мало не бывает?

Говоря о размерах налогов, больше половины россиян (53%) сошлись во мнении, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг (образования, здравоохранения, безопасности и другого). Иными словами, высокие налоги не воспринимаются как препятствие на пути экономического роста. Думают иначе менее трети (27%) наших сограждан. По их мнению, налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами. Этот вопрос вызвал затруднение у значительной части опрошенных (20%). Показатели не претерпели изменений за три года.

Граждане, которые в прошлом году не выплачивали имущественный налог, несколько чаще поддерживают идею высоких налогов (56-57% vs. 52% среди тех, кто платил налоги на имущество).

Большая часть россиян не только признают, что высокие налоги позволяют лучше реализовать социальные функции государства, но и декларируют готовность платить больше налогов (46%), чтобы быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг. Этот подход ближе молодежи (18-24 лет — 65%, 25-34 лет — 50%). Каждый третий (33%) хотел бы платить меньше налогов, понимая при этом, что государственные услуги могут быть более низкого качества и менее доступными. Каждый пятый не смог определиться с ответом (21%). С 2021 г. взгляды россиян на этот вопрос не изменились.

Опыт выплаты налогов на имущество практически не влияет на ответы на этот вопрос: 44-49% предпочли бы платить больше налогов, но быть уверенным в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг; 29-34%, напротив, высказались в пользу уменьшения налогов.

Анализ двух представленных вопросов позволяет сделать ряд выводов.

Тема налогов, по-видимому, остается достаточно трудной для понимания и/или формирования личных взглядов, на что указывает высокий процент затруднившихся с ответом и тот факт, что за три года сдвигов в общественном мнении на эту тему не произошло. Это может также свидетельствовать о нехватке общественного обсуждения налогового вопроса.

В российском обществе на сегодняшний день не сложилось «налогового» консенсуса. Есть несколько взглядов на налоговую систему, но значимого большинства не набирает ни один из них.

Идея «социальной справедливости через больший объем налогов» обладает скорее высоким потенциалом для укрепления. В общей сложности каждый третий (32%) согласен сразу с двумя тезисами: «я предпочитаю платить больше налогов, но быть уверенным в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг» и «налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг». Тогда как полярная группа сторонников идеи «минимальных налогов и индивидуальной финансовой свободы» набирает в два раза меньше — 14% (согласны сразу с двумя тезисами: «я предпочитаю платить меньше налогов, понимая, что государственные услуги при этом могут быть более низкого качества и менее доступными» и «налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами»). Остальные 54% либо выбирают разнонаправленные варианты ответа (например, готовы платить больше налогов, но считают, что налоги должны быть меньше), либо затрудняются с ответом.

Налоги и доходы

Россияне с разным уровнем материального положения имеют разные взгляды на налоги и налоговую систему. Есть устоявшееся мнение, что люди с высокими доходами могут негативно воспринимать налоги и стремиться к снижению налоговой нагрузки. Но опрос ВЦИОМ его опровергает. Россияне с хорошим материальным положением заметно чаще декларируют готовность платить больше налогов, чтобы быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг — 56% (vs. 46% среди всех россиян и 36% в низкодоходной аудитории). Они же чаще говорят, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг — 59% (vs. 53% среди всех россиян и 49% в низкодоходной аудитории).

Граждане с плохим материальным положением чаще поддерживают обратные тезисы: 42% выбирают вариант платить меньше налогов, понимая, что государственные услуги при этом могут быть более низкого качества и менее доступными (vs. 33% среди всех россиян и 27% среди «богатых»). Треть из них убеждены, что налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами (vs. 27% среди всех россиян и 24% среди «богатых»).

Подобные различия в представлениях людей с разным уровнем доходов могут иметь несколько объяснений, в том числе они могут объясняться разницей приоритетов. Люди с низким уровнем доходов, вероятно, сильнее ощущают бремя налогов в условиях ограниченных финансовых ресурсов, поэтому для них важнее сохранить свои доходы и лично распоряжаться ими. Кроме этого, они могут иметь не столь широкий доступ к качественным услугам и инфраструктуре, что в свою очередь может негативно сказываться на представлениях о том, как государство использует доходы от налогов. Тогда как граждане с хорошим материальным положением, напротив, чаще пользуются более развитой инфраструктурой и видят, как «работают налоги».

Ситуация несколько меняется, когда речь заходит о справедливости единого подоходного налога для всех граждан. Россияне с хорошим материальным положением чаще считают справедливым, когда все граждане вне зависимости от дохода платят подоходный налог по единой ставке (35% vs. 27% среди всех россиян и 16% в низкодоходной аудитории). В группе с низкими доходами эта ситуация чаще воспринимается как несправедливая — 77% (vs. 67% среди всех россиян и 60% среди «богатых»). Скорее всего, в данном случае каждый «думает о себе». Для «богатых» единая ставка подходного налога — способ сохранить собственные средства. А для граждан с невысокими доходами предпочтительнее пропорциональное распределение налоговой нагрузки. В этом случае они могут получить больше гарантий социальной поддержки и доступа к качественным социальным услугам.