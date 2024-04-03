1,2 млрд рублей направят на ремонт школ в Иркутской области до 2026 года

Участие Иркутской области в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», поддержанной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, обсудили на рабочем совещании в правительстве региона под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В совещании приняли участие мэры муниципальных образований области, депутаты Законодательного Собрания региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В 2022-2023 году в Иркутской области капитально отремонтировали 59 образовательных учреждений. Сегодня на ближайшие три года в федеральную программу включено 14 школ, 1,2 млрд рублей уже подтверждено с федеральным софинансированием. Кроме того, сегодня с мэрами и депутатами Заксобрания обсудили дополнительно еще 41 объект, который мы хотим заявить на включение в федеральную программу, срок подачи заявки в мае 2024 года, – сообщил Игорь Кобзев.

Глава региона обратил внимание, что по опыту капитальных ремонтов 2022-2023 года, активное участие в контроле за ходом работ на всех этапах вели штабы родительского контроля, эта практика в 2024 году должна быть продолжена. Кроме того, в марте-апреле осуществляется формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных перечнем Минпросвещения России, закупки необходимого оборудования будут объявлены не позднее мая 2024 года.