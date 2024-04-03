«Авито» запустил продажу новых товаров

Раздел «Авито Молл» предназначен для продажи новых и «как новых» (без следов эксплуатации) товаров крупными и частными продавцами, рассказал РБК представитель компании.

По его словам, раздел сначала появится в мобильном приложении, а позже станет доступен и на сайте площадки. Товары будут представлены в основных потребительских категориях: одежда, обувь и аксессуары, электроника, запчасти, мебель и товары для дома, товары для детей и игрушки. К моменту запуска, по утверждению представителя, будет доступно около 4 млн объявлений от 30 тыс. продавцов. Частных и «профессиональных» продавцов будут отбирать по рейтингу от 4,5 «звезд» в соответствии с их репутацией и отзывами на платформе. До конца года в «Авито» планируют увеличить число продавцов в два раза и довести число объявлений до 5 млн.

Продавцы «Авито Молла» должны будут подтверждать свой профиль – проходить проверку документов по паспорту, через «Госуслуги», по ИНН или другими способами. На объявления раздела будет распространяться опция возврата после покупки: в течение 14 дней – от частных продавцов и в течение 15 дней – от компаний.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего оформляют покупки ювелирных изделий в онлайне в марте, а также в преддверии новогодних праздников, показало совместное исследование аналитического центра SOKOLOV и логистического оператора СДЭК.

По данным СДЭК, чаще всего доставку драгоценностей россияне оформляют в преддверии женского праздника в марте (+34% в месячном выражении), а также в октябре, ноябре и декабре (+18%, +20% и +15% соответственно) – в период высокого сезона, а также в рождественские и новогодние распродажи.

По данным исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и SOKOLOV, с начала 2023 года россияне потратили на ювелирные изделия 366 миллиардов рублей, что на 18% больше. Чаще всего украшения заказывают на маркетплейсах (51%), на сайтах ювелирных компаний (42%), а также в социальных сетях и на площадках объявлений (4%).