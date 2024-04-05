Примсоцбанк улучшил условия своей моментальной карты «Сегодня»

К тарифам моментальной карты «Сегодня» Примсоцбанк добавил новые преимущества:

кэшбэк 4 руб. с каждой поездки на общественном транспорте.

Увеличенный лимит выдачи наличных без комиссии до 100 тыс. руб. в день.

Изменения по тарифам карты «Сегодня» вступили в силу 1 апреля 2024 года.

Напомним, моментальная карта «Сегодня» - это карта, выпуск которой ждать не нужно! Кроме того, используя карту вы получаете:

Кэшбэк 1% в аптеках, АЗС, супермаркетах

Кэшбэк 1% на остальные покупки от 1000 руб. до 50 000 руб.

Кэшбэк 2% на остальные покупки, превышающие 100 000 руб.

Кэшбэк реальными деньгами, а не бонусами

При этом обслуживание карты – бесплатное! Оформить карту «Сегодня» можно в любом удобном для вас офисе Примсоцбанка.

Узнать подробности об акции можно в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.