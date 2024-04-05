Альфа-Банк и РУДН приглашают студентов в магистратуру

Альфа-Банк и Российский университет дружбы народов запускают совместную магистратуру «Цифровые технологии в управлении». Об этом на встрече со студентами сообщил Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-Банка.

Обучение будет проходить на базе Высшей школы управления РУДН. Студенты научатся конструировать бизнес-модели цифровых компаний, применять искусственный интеллект в управлении, классифицировать и идентифицировать задачи систем машинного обучения, управлять компанией, используя Agile, Kanban, SCRUM и SAFE.

«Мы открываем магистратуру «Цифровые технологии в управлении, т.к. убеждены, что за этим будущее. Альфа-Банк – крупный стейкхолдер в этом направлении. Уверен, что программа, созданная и реализуемая совместно РУДН и Альфа-Банком, будет иметь огромный успех», – отметил Олег Ястребов, ректор РУДН.

Подать заявку на поступление можно до 1 августа, а пройти онлайн-кейс – до 15 августа. Необходим диплом бакалавра или специалиста. После окончания этапов отбора 20 лучших студентов получат гранты от Альфа-Банка, полностью покрывающие стоимость обучения.

«Альфа-Банк крупнейший частный банк в стране и лидер в управлении бизнесом. А РУДН – крупнейший и лидирующий вуз в стране. Для нас, конечно, такое партнёрство – стратегическое. Нам нужны ваши таланты», – прокомментировал Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-Банка.