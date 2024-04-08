Новости

К 2030 году в Иркутской области планируют ежегодно строить 2,3 млн квадратных метров жилья

В Иркутской области по итогам 2023 года зафиксирован рекордный ввод жилья – 1,49 млн квадратных метров, из них более 1 млн – это индивидуальное жилищное строительство. Однако перед регионом стоят более амбициозные задачи, заявил в интервью SIA.RU зампредседателя правительства Иркутской области Павел Писарев. 

– По соглашению с Минстроем РФ, к 2030 году мы должны выйти на показатель 2,3 млн квадратных метров жилья. Почему такой показатель? Федеральное министерство ставит задачу всем субъектам вводить по одному квадратному метру на каждого проживающего на территории. Население в Иркутской области – 2,3 млн, соответственно мы должны строить 2,3 млн квадратных метров жилья. В прошлом году у нас на одного человека приходилось 0,61 кв. метра, – пояснил Павел Писарев.

Он добавил, что этой цели можно добиться, используя подход комплексного развития территорий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Байкальская строительная неделя 2024":
Все материалы сюжета (12)


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2024
3 стоп-фактора загородного строительства в Иркутской области
К 2030 году в Иркутской области планируют ежегодно строить 2,3 млн квадратных метров жилья
Почему городам нужны мастер-планы?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес