3 стоп-фактора загородного строительства в Иркутской области

Что мешает развитию загородного девелопмента в Иркутской области? В интервью Газете Дело руководитель девелоперской компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов назвал три стоп-фактора.

1. Дефицит электроэнергии

Сегодня электричество – ключевой в регионе ресурс не только для освещения, но и для отопления домов в сегменте ИЖС. По словам Дмитрия, развитие майнинга привело к тому, что этот ресурс практически исчерпан.

«Безусловно, мы повышаем энергоэффективность наших домов. Но построить поселок без электричества всё равно невозможно. Чаще всего, выбирая новый земельный участок, мы понимаем, что электромощностей для него просто нет. Соответственно, мы не можем рассматривать новое строительство, пока не появятся возможности запитать площадку».

2. Потребительский экстремизм

По словам Дмитрия, в законодательстве в последние годы сформировался серьёзный перекос в сторону потребителя. Многие девелоперы сталкиваются со случаями потребительского экстремизма. Многочисленные иски приводят к убыткам, несоразмерным реальным ошибкам строителей. «Кроме того, от потребительского экстремизма страдает самое главное – репутация застройщиков и индустрии в целом. Потому что разгоняется волна негатива – по большей части совершенно неоправданная и бессмысленная».

3. Отсутствие газа

Толчок развитию региона, развитию рынка недвижимости, по мнению Дмитрия, могла бы дать газификация.

«Жить в Сибири без газа? Это непорядок! На мой взгляд, газификация региона стала бы хорошим импульсом для развития территории в целом, для энергетической безопасности и улучшения экологии».