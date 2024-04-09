Обновление Листвянки: крупномасштабный ремонт улицы Горького запланирован на этот год

На ней появится новое дорожное покрытие и освещение.

В Листвянке, самой ближайшей от Иркутска локации, где можно увидеть Байкал, в этом году кардинально преобразят улицу Горького. Планируется реконструкция дорожного полотна, создание тротуаров и установка освещения на участках протяженностью 7,5 км. Об этом заявил заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев.

По его словам, работы осуществят в рамках федерального и регионального проектов по улучшению транспортной инфраструктуры, на что выделено 125 миллионов рублей из областного бюджета. Работы начнут от посёлка Никола на участках автодороги Иркутск – Листвянка с 60,1 по 60,4 км и с 62,9 по 70,2 км. Там заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуары, на недостающих участках сделают их. Важной частью работ станет монтаж освещения дороги. Запланирована установка свыше 300-х уличных фонарей. Андрей Бунёв отметил, что в прошлом году на Байкальском тракте уже были проведены работы по ремонту десяти километров ( с 42 по 52 км) дороги и четырех мостов.

Андрей Бунев, заместитель губернатора Иркутской области

В дополнение к этому, региональные власти рассматривают возможности федерального финансирования для реконструкции местных причалов, в частности, причального комплекса «Листвянка» с волноломом и ведут разработку программы развития круизного туризма по поручению президента России.