Байкал начинается с Иркутска: город готовится привлечь туристов новыми проектами

В Иркутске, на ежегодной встрече мэра Руслана Болотова с туристическим сообществом, обсудили развитие города как независимого от Байкала туристического направления. Встреча, прошедшая в Доме Европы, стала уже четвертой по счету. Участники мероприятия, включая руководителей Агентства по туризму и Информационно-туристской службы, а также представителей туркомпаний, рассмотрели текущие достижения и планируемые проекты, направленные на обогащение туристического опыта в Иркутске.

Руслан Болотов подчеркнул необходимость восприятия областного центра как места с богатой культурой и историей, а не только как транзитного пункта к Байкалу.

– Мы с вами сообща реализуем важное для Иркутска направление. Это продвижение нашего города как туристического центра. Одна из наших задач на сегодня в том, чтобы гости со всего мира воспринимали областной центр не как «ворота на Байкал», а как самобытный, интересный для туристов город, где есть, что посмотреть, – отметил Руслан Болотов. – Диалог бизнеса и власти всегда имеет плодотворный эффект. Будем стремиться совместно повышать туристическую привлекательность столицы Прибайкалья и увеличивать поток путешественников.

В прошлом году Иркутск получил федеральные субсидии на проект по обновлению туристической инфраструктуры «Туристический код центра города» и событийное мероприятие Ледовый город «Счастье чистой воды». Последнее, по словам советника мэра Инги Корочкиной, стало одной из основных точек притяжения для россиян в новогодние праздники. Благодаря чему, столица Прибайкалья привлекла более 55 тысяч туристов.

На MITT в Москве Иркутск представил свой стенд, стремясь создать единую информационную среду для туристов.

– В марте мы приняли участие в 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. Стенд, представляющий наш регион и город, назывался «Байкал начинается с Иркутска». Он был одним из самых масштабных. Там провели рабочие встречи с представителями российских туристско-информационных центров, агентств и компаний. С некоторыми из них подписали соглашения о сотрудничестве. Будем стремиться создать и развивать единую общедоступную информационную среду в сфере туризма, – отметила Евгения Федоровская, директор МКУ «Информационно-туристская служба г. Иркутска».