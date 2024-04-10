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Автокредит «Лёгкий старт» занял 3-е место в рейтинге выгодных автокредитов

Ресурс Банки.ру подготовил рейтинг наиболее выгодных автокредитов среди российских банков для покупки подержанной иномарки. По результатам исследования «Лёгкий старт» Азиатско-Тихоокеанского банка замыкает тройку лидеров.

Аналитики Банки.ру рассматривали условия, действующие для клиентов с открытого рынка, и не брали в расчет льготные условия для определённых групп заемщиков. В рейтинге учитывались продукты банков, имеющих широкую географию присутствия. Предложения ранжированы по размеру процентной ставки. В случае, если при заданных условиях рейтинга банк устанавливает процентный диапазон, к сравнению принималась средняя ставка.

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«Лёгкий старт» – это кредит АТБ на покупку нового или подержанного автомобиля у автодилеров на всей территории России. Максимальная сумма автокредита составляет 7 миллионов рублей на срок до 8 лет. Оформление происходит день в день всего по двум документам. Процентная ставка – от 20,5%.

Узнать подробнее о продукте «Лёгкий старт» и о других автокредитах можно на сайте АТБ или в офисах банка.

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxveVg32

/ Сибирское Информационное Агентство /
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