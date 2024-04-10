Пожароопасный сезон открыт в десяти районах Иркутской области

С 10 апреля в десяти районах Иркутской области открыт пожароопасный сезон в связи с установлением сухой теплой погоды. Соответствующий приказ подписал министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Пожароопасный сезон открыт в Иркутском, Слюдянском, Нукутском, Баяндаевском, Ольхонском, Черемховском, Усольском, Шелеховском, Осинском и Аларском районах. На территории этих муниципалитетов будет усилен режим пожарной охраны. Напомним, в прошлом году погодные условия складывались так, что пожароопасный сезон начался 6 апреля в 23 лесничествах.

Сегодня вдоль трасс, а именно вблизи мест с наибольшим риском возникновения лесных пожаров, выставлено девять постов пожарной охраны для более оперативного реагирования в случае возникновения возгорания. Также начинается патрулирование лесов по наземным маршрутам, сегодня начали работу девять патрулей по пять человек каждый.