Минфин ожидает принятия законодательства о криптовалютах уже в этом году

Нормы могут одобрить до августа, заявил «Известиям» директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.

Он добавил: ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг достигли консенсуса по основным условиям. Они придерживаются единой позиции: сфокусироваться следует на регулировании майнинга, а также использовании добытой в России криптовалюты для расчетов во внешнеэкономической деятельности.

По концептуальным вопросам регулирования цифровой валюты и майнинга все ведомства достигли консенсуса, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Сейчас законопроект активно дорабатывается при участии регулятора. «Известия» направили запрос в Росфинмониторинг и Минэнерго.

Законопроект о регулировании майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022-го, но до сих пор он еще не прошел первое чтение. Документ предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности.

Ранее стало известно, что более двух тысяч «серых» майнеров выявили энергетики в 2023 году в Иркутской области. «Иркутскэнергосбыт» подвел итоги по выявлению криптобизнесменов, которые занимаются предпринимательской деятельностью вне специализированных площадок. Чаще всего для получения сверхприбыли люди размещают оборудование в бытовом секторе: в домах или квартирах, где живут сами.

По данным энергетиков больше всего таких проблемных мест выявлено в Иркутске, Ангарске, Шелеховском районе и в районе населенного пункта Хомутово. Для внутреннего пользования создана так называемая карта «серого» майнинга. Все места, которые обнаруживают специалисты во время проверок и рейдов, обозначают красной точкой. За пять лет работы нанесено уже более 6,5 тысяч меток.