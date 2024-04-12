Усольский свинокомплекс увеличил выработку в 4 раза благодаря нацпроекту «Производительность труда»

На одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности Иркутской области завершилась активная фаза реализации национального проекта «Производительность труда». По ключевому параметру — выработке готовой продукции на 1 сотрудника в час — Усольский свинокомплекс поставил рекорд в рамках региона: по сравнению с моментом старта проекта сейчас выработка увеличилась в 4 раза.

«Внедрение инструментов бережливого производства позволяет предприятиям поставлять на прилавки более свежую продукцию, большие объемы и ассортимент продукции, выходить на новые рынки сбыта. Кроме этого, позволяет улучшать качество и повышать конкурентоспособность продукции за счет снижения издержек на единицу продукции», — подчёркивает заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

В качестве пилотного потока для реализации мероприятий нацпроекта был выбран участок выпуска замороженных вареников. На этот вид продукции приходится 18% выручки предприятия. Основные направления работы экспертов Регионального центра компетенций и команды предприятия — оптимизация ручного труда, снижение излишних перемещений и переходов, сокращение простоев оборудования. За полгода удалось не только рекордно — в 4 раза — увеличить выработку, но также добиться сокращения времени, затрачиваемого на производственный процесс, на 48%, и снизить объём незавершённого производства на 68%.

«Результат, о котором мы сегодня говорим — увеличение выработки, снижение времени протекания процесса, — он складывается не только из огромного объёма проделанной работы, усилий со стороны, прежде всего, сотрудников предприятия, но и из больших и маленьких изменений, которые стали возможны благодаря нацпроекту. К примеру, наши специалисты проанализировали путь перемещения сырья и материалов на производственном участке. Предложили меры по его оптимизации — и в результате он сократился на 35%! То есть в основе всего кумулятивного эффекта от нацпроекта лежат вот эти конкретные достижения, которые ежедневно влияют на производительность труда — влияют в лучшую сторону», — говорит Яна Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области, чьим структурным подразделением является Региональный центр компетенций.

После завершения активной фазы нацпроекта специалисты предприятия будут своими силами распространять инструменты и механики бережливого производства и на другие цеха, чтобы в конечном итоге оптимизация коснулась каждого производственного участка.

Напомним, основная задача национального проекта – обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже чем на 5 % в год. Команда специалистов предприятий-участников проходит обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, чтобы вместе с ними проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации. Со стороны предприятий затраты не требуются – нацпроект реализуется полностью за счет средств федерального бюджета. Уже 69 предприятий Иркутской области повышают эффективность в рамках нацпроекта «Производительность труда».

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