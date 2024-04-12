В Иркутск приехал российский режиссер Никита Михалков

Режиссер, артист Никита Михалков приехал в Иркутск на гастроли. В рамках визита он встретился с губернатором Игорем Кобзевым, рассказали в региональном правительстве.

«Никита Сергеевич Михалков – это мэтр российского кино, который пользуется огромным авторитетом. Мы договорились, что в 2025 году на площадке Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова Иркутская область сможет представить свое театральное искусство и финалистов фестиваля школьных театров. Наш регион готов стать пилотным в проекте Центра по разработке модуля – набора оборудования для школьных театров. Его планируют реализовывать при участии Министерства культуры России», – отметил Игорь Кобзев.

В настоящее время во время гастролей Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в Иркутске зрителям покажут спектакль «12». Это история о 12 присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар в убийстве приемного отца – русского офицера. Режиссером-постановщиком спектакля и исполнителем одной из главных ролей является сам Никита Михалков.

Показ постановки в исполнении именитого коллектива состоится в Иркутске впервые.